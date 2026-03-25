宮崎・都城市で、車と自転車による事故の瞬間が目撃されました。映像をよく見ると、衝突の衝撃で自転車は跳ね飛ばされ、転倒しています。目撃者：ぶつかった瞬間に派手に転んだので、まずいなと思いました。事故は3月10日午後6時半ごろ、信号のない交差点で起きました。目撃者は「前方を走っていた車が右折したときに、ちょうど自転車と接触した事故を目撃した」と話し、自転車には20代ぐらいの女性、車は40代ぐらいの男性が運転し