JR西日本によりますと、きょう（25日）午後6時半ごろ、岡山市東区瀬戸町瀬戸の山陽本線・瀬戸駅構内で、信号が赤のまま変わらなくなりました。確認作業を行ったため、山陽本線は万富駅と東岡山駅の間で運転を見合わせていましたが、午後7時30分に運転が再開されました。