「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート惺山高校・男子ハンドボール部アプリの活用など練習に工夫！ 県高校総体での優勝を目指す高校生たちを取材！（山形） きょうは、アプリの活用など練習に工夫を凝らす、惺山高校男子ハンドボール部を紹介します。