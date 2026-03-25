ソニー・ホンダモビリティは25日、これまで開発を進めていたEVの第1弾モデル「AFEELA 1」と第2弾モデルの開発と発売を中止することを決定した。 CES 2026で公開した「AFEELA 1」と「AFEELA Prototype 2026」 中止の主な要因は、3月12日に発表されたホンダの四輪電動化戦略の見直し。当初の計画ではホンダからの技術やアセットの活用を前提としていたが、戦略変更によりこれらが困難な状況となった。 この変