フランクフルトのアルベルト・リエラ新監督の下で、インサイドハーフという新しいポジションに挑戦している堂安律。「代表とチームは切り離して考えている」と強調し、あくまでクラブでの挑戦を自身の成長の機会として捉えている。本来のポジションへのこだわりを失っているわけではない。「監督が僕をこのポジションにしている理由も納得がいく話し合いができています。ワールドカップとか代表とかを含めて、ウイングをやりた