春のセンバツ高校野球、神村学園は奈良の智弁学園とベスト8進出をかけて対戦しました。1回戦で強豪・横浜を完封した神村学園のエース龍頭は、智弁学園に対しても緩急を上手く使い立ち上がりを三者凡退に仕留めます。1回裏、神村はワンアウト1塁2塁のチャンスで、4番川崎がライト線へ弾き返すツーベースヒットで1点を先制します。試合は1対0のまま緊迫した投手戦が続きます。7回表、龍頭がフォアボー