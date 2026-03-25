平田知事は佐賀県の山口知事と就任後初めて面会し、新幹線西九州ルートなどについて意見を交わしました。 就任のあいさつのため、佐賀県の山口知事と面会した平田知事。 新幹線西九州ルートの全線フル規格化などについて、意見を交わしました。 （山口 佐賀県知事） 「国交省の水嶋次官とも2人でいろいろ議論しているが、長崎県が600億で佐賀県が1400億超というのは、さすがに受益と負担の関