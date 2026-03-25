九州の駅弁のグランプリを決める大会で、霧島市のJR嘉例川駅の駅弁が2年連続のグランプリを獲得し、表彰式が行われました。2025年8月の大雨で被災し、一部で運休が続いているJR肥薩線。その復興のシンボルとしても期待が高まります。霧島市のJR嘉例川駅で25日行われたのは、九州の駅弁のグランプリを決める大会の表彰式です。2026年で16回目となったこの大会には2つの部門に九州の各地から合わせて52の駅弁がエントリー