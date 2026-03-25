ガラケーが使えなくなる？ガラケーと呼ばれる携帯電話、懐かしいと感じる方も多いのではないでしょうか。一部のガラケーに使われる3G回線、「au」や「ソフトバンク」はすでにサービスを終えていますが、最後まで残っていた「NTTドコモ」も3月で終了、4月から一部のガラケーが使えなくなります。3月末、2つ折りでiモードと表示されている携帯電話は、メールや電話のサービスが一切使えなくなります。日本の携帯電話の普及を支えてき