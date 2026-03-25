鹿児島市の天文館にあるJA県経済連の直営店「Zino」が25日、リニューアルオープンします。看板メニューは、薩摩の黒い鍋。その名も「薩黒鍋」！鹿児島が誇る黒文化。その、新しい名物になるかもしれません。リニューアルオープンするのは、鹿児島市の天文館にあるJA県経済連の直営店「Zino」です。これまで、2階にも客席がありましたが、リニューアル後は1階のみに限定され、個室や半個室