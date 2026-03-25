長崎を舞台にした映画「いろは」が、県内で先行公開されます。 メガホンをとった佐世保市出身の横尾 初喜監督らが、長崎市長に作品の完成を報告しました。 将来が不透明で自分に納得がいかない主人公の女性が、姉と2人で長崎を巡り、自身を受け入れていく姿を描いたロードムービー「いろは」。 （横尾 初喜 監督） 「『自分に自信がない』という声を結構いただくことがあった。 肯定できない、そ