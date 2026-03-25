2024年の能登半島地震は記憶に新しいところですが、その17年前の2007年3月25日には石川県輪島市などで震度6強を観測した「能登半島地震」がありました。死者１名、負傷者336名、住宅の全壊609棟、住宅の半壊1368棟、住宅の一部破損12,326棟と、奥能登でこの時も大きな被害が出ました。20年もしない間に2度の大きな地震に見舞われた穴水町で、地域の記憶を風化させまいと、自らの言葉を紡ぎ、ペンを握り続ける男性がいます。穴水町