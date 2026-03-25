俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは3月24日、自身のInstagramを更新。妹でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】本田望結＆紗来の姉妹ショット「初、火曜ラヴィット！」望結さんは「初、火曜ラヴィット！」と、同日放送の情報バラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演したことを報告し、オフショットを投稿。同じく出演した紗来さんとのツー