「能登からおかげさんでありがとう」――令和6年能登半島地震から2年。復興支援に対する地元からの感謝の気持ちが込められた「能登オリジナルレターパックライト」が、2026年3月16日に北陸3県のすべての郵便局で、25日に他の都道府県の中央郵便局（計49局）で発売された。【画像】日本航空高等学校石川・石川県立能登高等学校への贈呈式の様子「能登から感謝の想いを全国に数えきれない支えが私たちの力となり前を向けた」「新