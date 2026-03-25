熊本大学教育学部附属小学校に、来月の新年度から「国際クラス」が設置されるのを前に「国際棟」の開所式が行われました。新年度から始まる「国際クラス」の学び舎国際棟は、グローバル化が進む熊本の教育を牽引するため熊大が国の支援を受けて新設しました。国際クラスの授業は日本の学習指導要領に沿ったカリキュラムですが、国語と道徳以外は英語で行われます。国際クラスには、外国人を含めた24人が新1年生として入学し