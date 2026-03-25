42年前に起きた強盗殺人事件。やり直しの裁判に向けて3者協議がおこなわれました。 大津地裁へと向かう阪原弘次さんと弁護団。 1984年に滋賀県日野町で酒店を経営していた女性が殺害され、手提げ金庫が盗まれた「日野町事件」では、常連客だった阪原さんの父・弘さんが無期懲役の判決を受け、服役中に病死しました。 家族が裁判のやり直しを求め最高裁は2月、再審開始を決定し、今後、やり直しの裁判が大津地裁で開かれ