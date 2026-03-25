元総合格闘家の浅倉カンナ（28）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、第1子出産を報告した。【写真】ちっちゃい手！第1子出産を報告した浅倉カンナ（インスタグラムより）ストーリーズでは、赤ちゃんの手の写真とともに「3／24」の文字、赤ちゃんとリボンの絵文字を添えた。翌25日には「カンナちゃん本当に本当にお疲れ様」「カンナおめでとう！」などと祝福された投稿を引用。喜びを表現していた。浅倉は