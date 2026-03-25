北陸地域のグルメなどが楽しめる催しが熊本市の鶴屋で始まりました。鶴屋で、きょうから始まったのは、「加賀百万石と越後の国にいがた展」で北陸のグルメやスイーツなど54の店が並んでいます。新潟県産のコシヒカリとズワイガニのうまみを出汁で引き立てたおにぎりや、福井県産の甘エビをふんだんに使った弁当のほか、もちもちの食感が特徴のドーナツ店から初めての出店です。また北陸の伝統と技が詰まった陶器やアク