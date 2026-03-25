にむら自動車社長の川崎貴彦被告(50)と、WanderFactoryの社長・梅田豊被告(43)ら男3人は去年9月ごろ、必要な整備や点検をしたとウソの書類を作成し、車6台分の車検を不正に通す、いわゆる“ペーパー車検”をした罪などに問われています。25日の初公判で、男3人はいずれも起訴内容を認め、検察側は「ペーパー車検が違法だと知りながら繰り返していた」などと指摘しました。また、川崎被告が梅田被告