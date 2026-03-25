『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』（赤色マッシュ：漫画、寝舟はやせ：原作、ギギギガガガ：キャラクターデザイン原案/KADOKAWA）第5回【全8回】【漫画】『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』を第1回から読む貯金も住む場所も失い、行き場をなくしたタカヒロが見つけたのは、住み込みでマンションの一室を管理する仕事の求人。雇用条件は「隣人と必ず仲良くすること」。そこで暮らし始