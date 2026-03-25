愛知県議会に初めて「介助犬」。落ち着いて採決を見守りました。床に落ちたカギを拾ったり、離れた場所からスマホを届けたりと、障害のある人の日常生活をサポートする介助犬。25日、県議会の議場の傍聴席に、ラブラドール・レトリバーの2匹が入りました。トレーナーの指示を受けて「伏せ」の姿勢になると、その後はおとなしく体を倒して待機。2匹のうちオスの「ピト」は、長久手市にある日