サッカーアジア・チャンピオンズリーグ・エリート準々決勝以降の組み合わせサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）準々決勝の組み合わせ抽選が25日、クアラルンプールで行われ、J1勢は町田がアルイティハド（サウジアラビア）―アルワハダ（アラブ首長国連邦）の勝者、神戸はアルヒラル（サウジアラビア）―アルサド（カタール）の勝者と対戦することになった。準々決勝以降は4月16〜25日にサウジアラビ