【広州＝遠藤信葉】中国広東省広州市の国際空港で１月に日本人２人が違法薬物を所持した疑いで税関当局に拘束されたことが２５日、日中関係筋への取材で分かった。１人は２月６日に保釈されたが、もう１人は拘束が続いているという。２人は１月２日に拘束され、５日に税関当局から在広州日本総領事館に連絡があった。後日、領事館職員が２人と面会した。このうちの１人は東京都内の飲食店に勤務していた女性とみられる。中国