国会で議員たちがイスラム革命防衛隊支持の掛け声を上げる様子を見守るガリバフ議長/Hamed Malekpour/WANA/Reuters via CNN Newsource（CNN）トランプ米政権との交渉相手の候補として名前が挙がっているイランの高官は、警察幹部だった頃に直接デモ参加者を殴ったことを自慢げに語る人物だ。イランの国会議長を務めるモハマド・バゲル・ガリバフ氏は、自国への反発を抑え込む上で果たしてきた役割を全く隠そうとしない。「私がバイ