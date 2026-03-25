『るすばん猫きなこ』（今日マチ子/講談社）第3回【全9回】本作のインタビューを読むある日突然起こった大地震によって、地震・津波・原発事故の被害を受けた海辺の町。この土地で家族に迎えられたばかりの子猫・きなこと、近くに住む小学1年生の少女・ここなは、大地震によって家族と散り散りになり、町に取り残され、ともに家族の帰りを待ち続けている。きなこを残して避難せざるを得なかった飼い主の少女・さき、娘と離れ離れ