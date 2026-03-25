『みずぽろ』2巻（一色美穂：原作、水口尚樹：作画/小学館）第8回【全14回】【漫画】『みずぽろ』を第1回から読む「水球部 行かへん？」でっかい男子高校生たちの青春水球コメディ、第2巻！ 長野からの転校生・信濃千曲と、京都出身の山城桂。高身長2人の水球部生活がついに本格始動！ プールに飛び込んだはいいが、運動神経ゼロの山城、存在感の薄い信濃、ツッコミどころしかない2人の奮闘が止まらない。でも本人たちは至ってマジ