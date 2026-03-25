中野京子と読み解く カラヴァッジョと惨劇のローマこの記事の画像を見る『中野京子と読み解く カラヴァッジョと惨劇のローマ』(中野京子/文藝春秋)は、画家・カラヴァッジョの人生と作品に迫る一冊だ。当時の社会背景や風習などを踏まえながら、そこで描かれた作品群を追っていく。知識欲と芸術的感性、双方を刺激される内容である。カラヴァッジョはイタリアのバロック期を代表する画家の一人だ。光と影の劇