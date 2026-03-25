ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話が、きょう25日(22:00〜)に配信される。『ラブパワーキングダム2』場面カット○「何この大黒幕みたいな動き」第7話では、前回の投票で1位に輝いたキング&クイーンによる“宿泊デート”から幕を開ける。それぞれが意中の相手1名を指名し、2人きりのホテルへ。プールでの密着やベッドでの甘い時間など、スタジオのMC陣も「一泊したらヤべぇんじゃねぇか?」