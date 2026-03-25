フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が、国家試験に合格したことを明らかにした。ザギトワは最近、自身のＳＮＳで「顔の毛細血管が破れたんです。どうすればいいのか？」などと顔面の毛細血管破裂を告白。直後の８日には主役＆プロデュース＆企画を務める肝いりのアイスショー「アソル」を開催したが、スタッフからずさんな運営を告発されたり、激ヤセぶりも心配されるな