韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「썸（ソム）」の意味は？「썸（ソム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋愛に関する言葉です♡「썸（ソム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「友だち以上恋人未満の関係、いい感じの相手」でした！「썸（