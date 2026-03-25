福岡市の飲食店で、鉄板焼のコース料理など約4万5000円を無銭飲食したとして、小学校教諭の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、久留米市立の小学校の教諭、田川慎平容疑者（26）です。警察によりますと、田川容疑者は去年11月、福岡市中央区の飲食店に知人女性と訪れ、鉄板焼のコース料理やスパークリングワインなど、あわせて4万5000円近くを無銭飲食した疑いです。田川容疑者ら2人は、会計をせ