巨人は２５日、東京ドームで行われる２７日の開幕戦（阪神戦）セレモニーのプログラムが決定したと発表した。午後５時４０分頃から場内を暗転して実施される。今季は“ＨＥＲＯ”をテーマに、ジャイアンツに受け継がれてきた数々のヒーローの存在を胸に、その系譜を未来へとつなぎながら、新たな時代を牽引するジャイアンツのヒーローの誕生に期待が高まる演出が展開される。試合開始直前の恒例の「ＧＩＡＮＴＳＰＲＩＤＥ