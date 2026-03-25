（C）AKB48 オンライン動画配信サービスHuluでは、4月3日〜５日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「AKB48 春コンサート 2026」を独占ライブ配信することが決定した。３代目元総監督の向井地美音卒業コンサートを皮切りに、今後のAKB48を担う現役メンバーが主役となる春コンサートを含めた３日間・全４公演すべてを独占ライブ配信する。後日、メンバーと共に公演を振り返るウォッチパーティーの独占配