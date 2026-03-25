◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセンスプリントＧ１に初挑戦するレッドモンレーヴ（牡７歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）が、順調な仕上がりを見せた。Ｗコースでシャーンゴッセ（６歳１勝クラス）との２頭併せを行い、２馬身追走する形から楽な手応えで直線を迎えると、最後は馬なりのまま半馬身先着。２週前、１週前追い切りもすべて２頭