巨人の増田陸内野手（２５）が２５日、東京ドームで行われた１軍練習でライブＢＰで対戦した大勢投手（２６）から左越え本塁打を放った。大勢とは２打席対戦。第１打席は二ゴロに倒れたが、第２打席で直球を捉えると、打球は大きな弧を描いて左翼スタンドに吸い込まれた。バルドナードとの対戦では四球を選んだ。増田陸は春季キャンプは２軍スタートも１４日から１軍に合流。オープン戦８試合で１５打数７安打１本塁打、打率