【ポイント】・桜の便りが続々。25日（水）までに、九州〜関東の26地点で開花発表。・26日（木）は西日本で回復するが、東日本は雨が残る。・関東は冷たい「桜雨」。傘が手放せず、上着必要。・26日（木）は北海道で晴れるが、朝は内陸部で氷点下に。・週末は西〜東日本で桜が見頃。28日（土）は西日本で、29日（日）は関東や東海もお花見日和。【全国の天気】続々と桜の便りが届いています。25日（水）は水戸や岡山など4地点で開