忙しい朝や外出先でも手軽にヘアケアしたい方に朗報♡人気ヘアケアブランド「プリュスオー」から、待望の新作ドライシャンプーが登場します。シリーズでも特に支持の高い「ホワイトフローラル&ペアー」の香りをまとい、2026年4月10日より全国で順次発売。さらふわな仕上がりと心地よい香りで、日常のヘアケアをぐっと快適にしてくれます♪ 人気の香りがついに登場 SNSでも要望が多かっ