田中貴金属工業が25日午後5時に公表した金の小売価格は1グラムあたり2万5868 円となり、前の日と比べ1091円上昇しました。アメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降金の小売価格は一度上昇したものの、その後、およそ5000円ほど値を下げていました。通常、金は安全資産とみられていて、地政学リスクが高まると金の価格は上昇する傾向があります。ではなぜ、イラン情勢が悪化する中、金の価格が下落したのか、日本貴金属マーケッ