茨城・境町で、砂や土を巻き上げ迫ってくるつむじ風。24日午前11時過ぎ、目撃者が小学校に子供を迎えに来た際に撮影された映像です。目撃者：小学校の校舎2階には達していたと思います。（発生が）もうちょっと遅かったら、子供たちが出てきて危なかった。矢澤剛気象予報士によりますと、暖かくなってきたこの時期、つむじ風が発生しやすくなるといいます。矢澤剛気象予報士：気温が高いことで上昇気流がたくさん発生して、そこに