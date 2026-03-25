藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局は25日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第1日が指され、先手・藤井による57手目▲3五歩の突き出しに永瀬が2時間54分の大長考。58手目を封じて終了した。藤井が1勝3敗のカド番から連勝してタイに戻した。8冠中4つある7番勝負でのフルセットは19年度王将戦以来6年ぶり。立会人の