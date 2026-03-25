タレント・はるな愛が、世界最大規模のトランスウーマンたちによるビューティーコンテストのアメリカ大会「ＭＩＳＳＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＱＵＥＥＮ２０２６ＵＳＡ」の審査員を務めることになり、渡米した。タイにあるＴＩＦＦＡＮＹ’ＳＳＨＯＷが主催する大会で、２００９年の世界大会では、はるな自身がグランプリを受賞した。はるなは２４日深夜、自身のＳＮＳで、「ミス・インターナショナル・クイーンＵ