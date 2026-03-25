鹿児島・鹿屋市役所で目撃されたのは、畜産会社の社長。ふるさと納税の返礼品に産地や種類を偽装した牛肉を使用した問題で謝罪に訪れました。ポケットに手を入れ、帽子とマスク姿で現れた水迫畜産の水迫政治社長。エレベーターでは表情を隠すかのように、カメラに背を向けます。ホルスタイン種などを「黒毛和牛」と表示したほか、県外産の牛肉を「鹿児島県産」と偽り、返礼品などに使用していた水迫畜産。24日時点で8つの自治体の