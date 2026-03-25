「4枚ドアで、大きくて、故障の少ない車を買ってもいい？」と妻に相談した男性。数日後、自宅へやってきたヴィンテージなロールス・ロイスを目にした妻の第一声は「は？」。そんな夫婦のやり取りがXに投稿されると、「コーヒー吹いた」「嘘は言ってないw」など反響を呼びました。【写真】使い勝手の良い車を装って購入したのは…投稿したのは、埼玉県加須市にあるロールス・ロイスやベントレーを中心とした博物館「ワクイミュージ