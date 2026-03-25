現代の日本では、学校のクラスに1人は不登校だと言われています。だからこそ、当事者の声は心の支えになるのかもしれません。X（旧Twitter）に投稿された漫画家・花森はなさんの作品『息子が学校に行けなくなりました。』の第1話から続くエピソードには、作者と学校に行きたがらない息子の日々が描かれています。【漫画】『息子が学校に行けなくなりました。』（全編を読む）作者の息子は、小学3年生の3学期ごろから気付けば学校に