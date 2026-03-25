「王道ミニバン」のノアに新型モデル？トヨタのミドルクラスミニバンである「ノア」は、2022年1月に現行モデルとなる4代目が登場しました。「TNGAプラットフォーム（GA-C）」が採用された4代目では、「堂々・モダン・上質」をデザインコンセプトに掲げたベースモデルを基本としつつ、同じく「王道・アグレッシブ」がコンセプトのエアロモデルも設定されました。【画像】超カッコいい！ これが最新型「ノア」です！ 画像で見る！