いまや幻の動物となった二ホンカワウソをテーマにした特別展示が、香川県宇多津町の四国水族館で開かれています。 【写真を見る】四国水族館で幻の動物となった二ホンカワウソをテーマにした特別展示確かな目撃から50年【香川】 二ホンカワウソは、1979年以降、確かな生存情報がなく、環境省が絶滅を宣言しています。一方で、2022年に高知県では、生存の期待を抱かせる映像が撮影されるなど、愛媛・高知・徳島では