約3,000人が新たな門出を迎えました。岡山大学の卒業式が行われ、学生たちが学び舎を後にしました。 【写真を見る】大学生と大学院生あわせて3,266人が新たな門出岡山大学の卒業式 卒業を迎えたのは、大学生と大学院生のあわせて3,266人です。シゲトーアリーナ岡山で開かれた式では、那須保友学長から各学部の代表に学位記が手渡されました。 （卒業生代表富永彩花さん）「岡山大学という恵まれた環境の中で共