TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』が7月より放送されることが決定し、あわせてキービジュアルが公開された。 参考：長縄まりあの“かわいい”の作り方『小林さんちのメイドラゴン』カンナと歩んできた軌跡 『月刊コミックフラッパー』にて連載中の江島絵理による同名漫画をアニメ化する本作。 お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾（長谷川育美）は、校内