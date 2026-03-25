私はタマキ（30代）。子どもは3人いて、末っ子が保育所を終えました。今一番親しくしているのは、小・中学の同級生だったアンナ（30代）。アンナには、もうすぐ保育所に通う子どもがいます。アンナが妊娠を機に地元へ戻ってきたときに再会して以来、出産祝いをはじめ、子どものお下がりや私のお古などをたくさん渡してきました。助けたいし、喜んでくれると思っていたから。しかし、近所のママさんにお下がりの「お礼」をいただい