名古屋グランパスの選手らが25日、市長の元を訪問し抱負を語りました。広沢市長を訪問したのは、元日本代表の守護神で名古屋グランパスの楢崎正剛コーチや、チームの主力である和泉竜司選手らです。3月末に建て替え工事が終わる「パロマ瑞穂スタジアム」で4月19日、こけら落とし試合として名古屋グランパス戦が行われます。和泉竜司選手：「新しい瑞穂でプレイできることは選手としてもすごく楽しみですし、タイ